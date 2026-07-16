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Политика

Российские войска ночью атаковали Киев, Харьков и Одессу

Алексей Самохин
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В ночь на 16 июля Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины, применив баллистические ракеты «Искандер» и ударные беспилотники «Герань».

По данным военных каналов, основной удар пришелся по Киеву. Сообщается, что по целям в украинской столице выпустили не менее шести баллистических ракет. После серии взрывов в разных районах города вспыхнули крупные пожары.

По имеющейся информации, под удар могли попасть объекты в районе Дарницкой ТЭЦ, Дарницкое депо, а также склады и военная инфраструктура в Святошинском районе. Кроме того, в Дарницком районе расположен завод «Буревестник», который связывают с производством радиолокационной техники и беспилотных систем.

Ударные беспилотники «Герань» атаковали цели в Киеве, Киевской области и Харькове. Сообщается, что в Харькове зафиксированы попадания как минимум в двух районах города.

Также поступают сообщения о взрывах в Одессе. Кроме того, под атакой, по данным украинских источников, оказались объекты в Киевской области.

Официальной информации от Минобороны РФ о результатах ударов и масштабах повреждений на момент публикации нет.

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