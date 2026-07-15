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Общество

Жителям Рязани объяснили, что делать при включении сирены оповещения

Анастасия Мериакри
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Опергруппа Рязанской области опубликовали алгоритм действий для жителей региона на случай включения систем оповещения о воздушной опасности. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.

В ведомстве подчеркнули, что действия зависят от местонахождения человека в момент сигнала. Если гражданин оказался на открытом воздухе, ему необходимо немедленно зайти в ближайшее капитальное строение или укрытие.

Тем, кто находится в квартире, рекомендуется сразу же отойти от оконных проемов и переместиться в так называемые «глухие» помещения. Наиболее безопасными местами в жилом доме считаются коридор, ванная комната.

Отдельно опергруппа обратила внимание на недопустимость видеосъемки. Граждан призывают убрать телефоны, не подходить к окнам и категорически не выходить на балконы или улицу ради создания контента для социальных сетей. Это не только подвергает жизнь человека смертельной опасности, но и может помочь противнику в корректировке ударов.

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