12-летняя мотоциклистка попала в ДТП в Сасове

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили пять человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, в регионе произошло 28 аварий с материальным ущербом.

За сутки сотрудники ДПС выявили 7822 нарушения Правил дорожного движения. Полицейские задержали трех водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще три автомобилиста отказались пройти медицинское освидетельствование, за что были привлечены к ответственности. Также инспекторы выявили один случай повторного управления транспортом в нетрезвом виде и более десяти нарушений со стороны водителей грузовых автомобилей.

Одно из ДТП произошло вечером 15 июля в Сасове. По предварительным данным, около 21:00 12-летняя местная жительница, управлявшая мотоциклом «Регулмото», не уступила дорогу автомобилю Volkswagen, за рулем которого находился 58-летний житель города. В результате произошло столкновение.

Несовершеннолетняя водитель мотоцикла получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.