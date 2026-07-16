Изображение: Госавтоинспекция Рязанской области
Транспорт и дороги

ГИБДД провела в Рязанской области оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл»

Алексей Самохин
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В среду, 5 июля, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Как отмечается в пресс-релизе, мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения РФ со стороны водителей мототранспортных средств. 

В ходе рейдов было выявлено 15 правонарушений со стороны водителей мотоциклов.

Госавтоинспекция региона напоминает водителям мототранспортных средств о правилах безопасности на данном виде транспорта:

Всегда используйте защитную амуницию.

Строго соблюдайте скоростные ограничения.

Соблюдайте требования по регистрации транспорта.

Своевременно проводите обслуживание своего мототранспортного средства.

При движении всегда должен быть включен ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.

Запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного).

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