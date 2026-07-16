Общество

Ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Мочилин

Алексей Самохин
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В понедельник, 13 июля, на 73-м году жизни скончался заслуженный работник сельского хозяйства России, ветеран агропромышленного комплекса Рязанской области Владимир Анатольевич Мочилин. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Владимир Анатольевич посвятил работе в АПК более 30 лет. Он стоял у истоков возрождения племенного дела в регионе и адаптации сельхозпредприятий к современным экономическим реалиям.

Путь от зоотехника до руководителя ведомственных отделов

Владимир Мочилин родился в Рязанской области, окончил зоотехнический факультет Рязанского сельскохозяйственного института имени П. А. Костычева и прошел путь от рядового специалиста до видного государственного деятеля:

  • 1975 год — начал трудовую деятельность зоотехником в совхозе «Овощевод» Рязанского района.
  • 1977–1988 годы — занимался активной общественной и профсоюзной работой, занимал руководящие посты в Рязанском обкоме ВЛКСМ, профкоме объединения «Облколхозстрой» и агропромышленного комитета области.
  • 1988–1994 годы — в период экономических реформ трудился главным зоотехником и руководителем коммерческого отдела в объединении «Рязаньсадопитомник».
  • 1994–2004 годы — работал в управлении сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, возглавлял отдел аграрных преобразований.
  • С 2004 года — более шести лет руководил государственным унитарным предприятием «Рязаньзооветснаб».
  • 2010–2013 годы — возглавлял отдел развития отраслей животноводства и племенного дела в областном министерстве сельского хозяйства.

Вклад в развитие рязанского животноводства

Коллеги отмечают, что Владимир Анатольевич был одним из самых опытных и квалифицированных экспертов отрасли в регионе. При его непосредственном участии в Рязанской области зарождалось и крепло фермерское движение, создавалась система снабжения животноводческих комплексов необходимым оборудованием и формировались современные племенные хозяйства. Именно его профессиональные решения в кризисные годы помогли переломить негативные тенденции в животноводстве, заложив фундамент для сегодняшних успехов рязанского АПК.

«В памяти всех, кто знал Владимира Анатольевича, он навсегда останется порядочным, доброжелательным и неравнодушным человеком, принципиальным и честным руководителем, настоящим профессионалом своего дела», — подчеркнули в ведомстве.

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