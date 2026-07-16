Женщина погибла под поездом в Рязани, полиция просит помощи у жителей

Рязанская транспортная полиция просит жителей помочь установить личность женщины, которая погибла на железнодорожных путях перегона «Дягилево – Рязань-1».

Как сообщили в Рязанском линейном отделе МВД России на транспорте, трагедия произошла 3 июля 2026 года. Около 12:25 в дежурную часть поступила информация о смертельном травмировании женщины на 7-м пикете 198-го километра железнодорожного участка.

Личность погибшей пока остается неизвестной. При ней не нашли документов или других вещей, которые помогли бы установить ее имя.

По предварительным данным, погибшей было примерно 35–40 лет. Женщина имела славянскую внешность, ее рост составлял около 165–170 сантиметров.

В момент происшествия на ней были:

черная кофта;

черная майка;

черные лосины;

белые кроссовки.

Правоохранители обращаются к жителям Рязани и области с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь опознать погибшую.

Связаться с транспортной полицией можно по телефонам дежурной части Рязанского ЛО МВД России на транспорте:

8 (4912) 37-32-50

8 (4912) 39-30-38

Телефоны работают круглосуточно. Конфиденциальность обращения гарантируется.

В полиции уточнили, что обращаться следует только с достоверной информацией, которая может помочь установить личность женщины и найти ее близких.

Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте напоминает: железная дорога остается объектом повышенной опасности. Жителям рекомендуют переходить пути только в оборудованных местах, не приближаться к движущимся поездам и соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.