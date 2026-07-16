Украинские военные могли совершить покушение на главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, запустив ударный беспилотник с территории Днепропетровской области. Такое мнение NEWS.ru высказал капитан I ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин.

По оценке специалиста, наиболее вероятным местом вылета смертоносного БПЛА является Никополь — город, расположенный на противоположном берегу Днепра прямо напротив Энергодара.

Целенаправленная охота на знаковых специалистов

Василий Дандыкин подчеркнул, что Александр Яковлев являлся ключевой фигурой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Покушение на него эксперт назвал проявлением террористической сущности киевского режима, который в последнее время системно перешел к тактике физического устранения топ-менеджеров и высокопоставленных сотрудников промышленных и стратегических предприятий.

Аналитик выделил несколько важных аспектов произошедшего инцидента:

Использование диверсантов: Для подготовки подобных точечных ударов и наведения на цель ВСУ активно задействуют завербованную агентуру и диверсионные группы на местах.

Для подготовки подобных точечных ударов и наведения на цель ВСУ активно задействуют завербованную агентуру и диверсионные группы на местах. Мотивы атаки: Эксперт связал покушение с бессильной злостью Киева из-за того, что ЗАЭС сейчас находится под полным контролем России, обеспечивающей ее безопасность.

Эксперт связал покушение с бессильной злостью Киева из-за того, что ЗАЭС сейчас находится под полным контролем России, обеспечивающей ее безопасность. Позиция международных структур: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз воздержался от прямого указания на виновников теракта, проигнорировав очевидные факты.

Яковлев был мужественным человеком и профессионалом своего дела, который, по мнению эксперта, осознавал все риски работы на стратегическом объекте, но продолжал исполнять свой долг, резюмировал Дандыкин.