Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Названа предполагаемая точка запуска дрона для убийства главного инженера ЗАЭС

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Украинские военные могли совершить покушение на главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, запустив ударный беспилотник с территории Днепропетровской области. Такое мнение NEWS.ru высказал капитан I ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин.

По оценке специалиста, наиболее вероятным местом вылета смертоносного БПЛА является Никополь — город, расположенный на противоположном берегу Днепра прямо напротив Энергодара.

Целенаправленная охота на знаковых специалистов

Василий Дандыкин подчеркнул, что Александр Яковлев являлся ключевой фигурой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Покушение на него эксперт назвал проявлением террористической сущности киевского режима, который в последнее время системно перешел к тактике физического устранения топ-менеджеров и высокопоставленных сотрудников промышленных и стратегических предприятий.

Аналитик выделил несколько важных аспектов произошедшего инцидента:

  • Использование диверсантов: Для подготовки подобных точечных ударов и наведения на цель ВСУ активно задействуют завербованную агентуру и диверсионные группы на местах.
  • Мотивы атаки: Эксперт связал покушение с бессильной злостью Киева из-за того, что ЗАЭС сейчас находится под полным контролем России, обеспечивающей ее безопасность.
  • Позиция международных структур: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз воздержался от прямого указания на виновников теракта, проигнорировав очевидные факты.

Яковлев был мужественным человеком и профессионалом своего дела, который, по мнению эксперта, осознавал все риски работы на стратегическом объекте, но продолжал исполнять свой долг, резюмировал Дандыкин.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Женщина погибла под поездом в Рязани, полиция просит помощи у жителей

Популярные материалы

Интересное

Великий Мессинг назвал три особенных знака зодиака: их боятся и им завидуют

Весы, Овны и Водолеи — кто они и почему легендарный мистик выделил их среди всех? Их сила пугает, их интуиция убивает.
Политика

ВС РФ уничтожили полевой штаб «Птах Мадьяра, погибли около 60 военных ВСУ

По данным СМИ, удар авиабомбой ФАБ-3000 пришёлся по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона.
Новости России

Эксперт объяснил тактику атаки дронов на Воронеж и назвал вероятные точки запуска

В ночь на 15 июля средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Воронеж. В результате падения обломков один человек получил ранения, а также были повреждены несколько частных жилых домов.
Интересное

Что такое Событие Кэррингтона, которое учёные ждут в 2026 году со страхом: в мире наступит тишина

Спутники сгорят, связь рухнет, города погрузятся во тьму. Солнечная вспышка, которая случается раз в 200 лет, может случиться скоро.
Интересное

Раскрыты предсказания «белорусской Ванги» Феодоры: что ждет мир и Россию

Имя белорусской целительницы Феодоры Конюховой было широко известно еще в советские годы. К ней приезжали люди со всего СССР и из других стран, а ее необычные способности изучали ученые.
Темы
Транспорт и дороги

Женщина погибла под поездом в Рязани, полиция просит помощи у жителей

Рязанская транспортная полиция просит жителей помочь установить личность женщины, которая погибла на железнодорожных путях перегона «Дягилево – Рязань-1».
Новости России

Один человек погиб, четверо пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область

Губернатор отметил, что подразделения Минобороны России, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают отражать атаку.
Транспорт и дороги

ГИБДД провела в Рязанской области оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл»

В ходе рейдов было выявлено 15 правонарушений со стороны водителей мотоциклов.
Общество

В центре Рязани и Горроще произошло аварийное отключение электричества

Утром 16 июля в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в АО «РГРЭС», причиной стало технологическое нарушение на электросетях.
Происшествия

12-летняя мотоциклистка попала в ДТП в Сасове

Несовершеннолетняя водитель мотоцикла получила травмы и обращалась за медицинской помощью.
Происшествия

Павел Малков: Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА

По словам главы региона, инциденты обошлись без пострадавших и повреждений.
Транспорт и дороги

На Московском шоссе в Рязани перевернулся автомобиль 

По словам очевидцев, авария случилась на участке около скульптуры Олега Рязанского недалеко от Автовокзала. 
Происшествия

Над Рязанской областью ночью 16 июля сбили БПЛА

Сколько именно беспилотников уничтожили над Рязанской областью, в Минобороны не уточнили. Информации о пострадавших и разрушениях также не приводится.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье