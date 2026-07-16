«Мастер и Маргарита» возглавил топ книг, прочтением которых больше всего гордятся россияне

Абсолютное большинство жителей России (88%) признались, что в их читательском багаже есть произведения, за освоение которых они испытывают особую гордость. Главным поводом для такой гордости стал легендарный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования мобильного оператора Т2 и книжного сервиса Литрес, проведенного в июне 2026 года.
Золотая пятерка русской классики
Согласно опросу, в список книг, вызывающих наибольшее чувство читательского триумфа, вошли исключительно шедевры отечественной литературы. Голоса респондентов распределились следующим образом:
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова — 9%
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского — 7,5%
- «Война и мир» Льва Толстого — 7%
- «Евгений Онегин» Александра Пушкина — 6,5%
- «Анна Каренина» Льва Толстого — 6%
Главным фактором, вызывающим уважение к собственному читательскому труду, оказалась вовсе не толщина книги. На первом месте для россиян стоит сложность поднимаемых авторами философских, исторических и нравственных тем — этот вариант выбрали 28% участников опроса.
Внушительный объем произведения как главный повод для гордости отметили 18% респондентов, а культовый статус книги в обществе важен для 16% опрошенных.
Влияние великих книг на жизнь
Исследование показало, что серьезная литература оставляет глубокий след в сознании: 81% опрошенных заявили, что прочитанное произведение заметно повлияло на их личность.
Эффект от чтения культовых романов россияне описывают так:
- 20% — стали по-новому смотреть на взаимоотношения с окружающими;
- 19% — смогли глубже разобраться в истории России или конкретной исторической эпохи;
- 18% — заметно расширили свой словарный запас и повысили культуру речи;
- 13% — благодаря сложной книге открыли в себе искреннюю любовь к чтению в целом;
- 12% — пережили кардинальную смену мировоззрения.