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Культура и события

Миньоны покоряют Голливуд, семейные разборки и безумный отпуск: что покажут кинотеатры Рязани

Дарья Петухова
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История о миньонах продолжает радовать зрителей. На этот раз трое жёлтых героев отправляются покорять Голливуд и пробуют себя в кино. Но едва оказавшись на съёмочной площадке, они тут же устраивают настоящий хаос. Удастся ли им осуществить свою мечту, узнает зритель.

О других киноновинках читайте в нашей новой афише.

На деревню дедушке 2 (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 33 минуты

– Каникулы Владика у деда Юры превращаются в настоящую борьбу за внимание внука после приезда второго деда – бывшего дипломата Виктора. Но тайна из прошлого Виктора, которая неожиданно выходит наружу, заметно меняет расстановку сил.

Зловещие мертвецы: пекло (18+)

– Ужасы. США

– Продолжительность: 2 часа

– Элис приезжает на поминки к семье мужа, но вместо тихого прощания сталкивается с древним злом. Теперь ей предстоит выяснить, какую страшную силу скрывают клятвы, данные ещё при жизни.

Колючая и Ушастый (6+)

– Анимация. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 25 минут

– После потери памяти домашний кролик Уолтер вдруг решает, что он настоящий рыцарь. Воспользовавшись случаем, ёжик Холли отправляется с ним навстречу приключениям, которые быстро превращаются в настоящее путешествие.

Отпуск на всю голову (16+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 17 минут

– Анна помогает другим устраивать свадьбы, но сама давно махнула рукой на личную жизнь. Ради бабушки она придумывает себе жениха и даже собирает ему «родителей» из случайных попутчиков. Вот только в эту семейную историю неожиданно вмешиваются охотники за наследством..

Миньоны и монстры (6+)

– Анимация. США

– Продолжительность: 1 час 30 минут

– В эпоху джаза и немого кино три миньона отправляются покорять Голливуд. Они мечтают стать режиссёрами, но вместо спокойной работы быстро превращают съёмочную площадку в настоящий хаос. (Показ мультфильма пройдёт в рамках предсеансового обслуживания.)

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