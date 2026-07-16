Миньоны покоряют Голливуд, семейные разборки и безумный отпуск: что покажут кинотеатры Рязани

История о миньонах продолжает радовать зрителей. На этот раз трое жёлтых героев отправляются покорять Голливуд и пробуют себя в кино. Но едва оказавшись на съёмочной площадке, они тут же устраивают настоящий хаос. Удастся ли им осуществить свою мечту, узнает зритель.
О других киноновинках читайте в нашей новой афише.
На деревню дедушке 2 (6+)
– Комедия. Россия
– Продолжительность: 1 час 33 минуты
– Каникулы Владика у деда Юры превращаются в настоящую борьбу за внимание внука после приезда второго деда – бывшего дипломата Виктора. Но тайна из прошлого Виктора, которая неожиданно выходит наружу, заметно меняет расстановку сил.
Зловещие мертвецы: пекло (18+)
– Ужасы. США
– Продолжительность: 2 часа
– Элис приезжает на поминки к семье мужа, но вместо тихого прощания сталкивается с древним злом. Теперь ей предстоит выяснить, какую страшную силу скрывают клятвы, данные ещё при жизни.
Колючая и Ушастый (6+)
– Анимация. Великобритания
– Продолжительность: 1 час 25 минут
– После потери памяти домашний кролик Уолтер вдруг решает, что он настоящий рыцарь. Воспользовавшись случаем, ёжик Холли отправляется с ним навстречу приключениям, которые быстро превращаются в настоящее путешествие.
Отпуск на всю голову (16+)
– Комедия. Россия
– Продолжительность: 1 час 17 минут
– Анна помогает другим устраивать свадьбы, но сама давно махнула рукой на личную жизнь. Ради бабушки она придумывает себе жениха и даже собирает ему «родителей» из случайных попутчиков. Вот только в эту семейную историю неожиданно вмешиваются охотники за наследством..
Миньоны и монстры (6+)
– Анимация. США
– Продолжительность: 1 час 30 минут
– В эпоху джаза и немого кино три миньона отправляются покорять Голливуд. Они мечтают стать режиссёрами, но вместо спокойной работы быстро превращают съёмочную площадку в настоящий хаос. (Показ мультфильма пройдёт в рамках предсеансового обслуживания.)