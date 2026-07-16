Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

Рязанские онкологи спасли 60-летнюю женщину от удаления мочевого пузыря

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалисты Рязанского онкологического диспансера успешно провели сложную операцию, позволившую 60-летней женщине сохранить орган и избежать радикального хирургического вмешательства. Для лечения рецидивирующего рака мочевого пузыря врачи применили высокотехнологичный метод фотодинамической терапии (ФДТ).

История пациентки началась в июне 2025 года с жалоб на недержание мочи, после чего у нее было выявлено новообразование. Несмотря на проведенное ранее лечение, включавшее операцию и курсы химиотерапии, болезнь возвращалась дважды.

Случай был подробно рассмотрен на врачебном консилиуме с участием онкоурологов, радиотерапевтов и химиотерапевтов. Поскольку опухоль не проросла в мышечный слой, медики приняли решение в пользу щадящего, но эффективного метода.

Принцип действия фотодинамической терапии основан на точечном воздействии. Пациентке вводят специальный препарат-сенсибилизатор, который избирательно накапливается в раковых клетках. Затем на пораженный участок направляют световой луч определенной длины волны. Это активирует вещество, которое разрушает патологические ткани, оставляя здоровые клетки нетронутыми.

Женщине успешно выполнили трансуретральную резекцию в комбинации с фотодинамической терапией. В настоящее время она чувствует себя удовлетворительно и находится под регулярным наблюдением онкоуролога. Данный случай подтверждает, что применение ФДТ позволяет эффективно бороться с заболеванием, сохраняя качество жизни пациента и избегая тяжелых последствий радикальных операций.

Фото: министерство здравоохранения Рязанской области

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области водитель электросамоката врезался в лавочку и оказался в больнице
Следующая статья
В селе Поляны Рязанского района стартовала реконструкция парк-отеля

Популярные материалы

Интересное

Великий Мессинг назвал три особенных знака зодиака: их боятся и им завидуют

Весы, Овны и Водолеи — кто они и почему легендарный мистик выделил их среди всех? Их сила пугает, их интуиция убивает.
Политика

ВС РФ уничтожили полевой штаб «Птах Мадьяра, погибли около 60 военных ВСУ

По данным СМИ, удар авиабомбой ФАБ-3000 пришёлся по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона.
Новости России

Эксперт объяснил тактику атаки дронов на Воронеж и назвал вероятные точки запуска

В ночь на 15 июля средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Воронеж. В результате падения обломков один человек получил ранения, а также были повреждены несколько частных жилых домов.
Интересное

Что такое Событие Кэррингтона, которое учёные ждут в 2026 году со страхом: в мире наступит тишина

Спутники сгорят, связь рухнет, города погрузятся во тьму. Солнечная вспышка, которая случается раз в 200 лет, может случиться скоро.
Интересное

Раскрыты предсказания «белорусской Ванги» Феодоры: что ждет мир и Россию

Имя белорусской целительницы Феодоры Конюховой было широко известно еще в советские годы. К ней приезжали люди со всего СССР и из других стран, а ее необычные способности изучали ученые.
Темы
Экономика и бизнес

За пять месяцев 2026 года зачисления на молодежные СберКарты в Рязанской области выросли на 20%

По данным на май 2026 года, молодежными дебетовыми картами Сбера в Рязанской области активно пользуются клиенты в возрасте от 14 до 24 лет.
Власть и политика

В Рязанской городской Думе обсудили масштабное преобразование промзон

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела рабочее совещание, посвященное механизму комплексного развития территорий (КРТ).
Погода

Сезон наблюдения за серебристыми облаками в Центральной России завершится к концу июля

Сезон наблюдения за одним из самых красивых атмосферных явлений — серебристыми облаками — в Мещере и всей Центральной России подходит к своему логическому завершению.
Происшествия

В Рязани задержали 16-летнего подростка за организацию нелегальных узлов связи для мошенников

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, который организовал в Рязани техническую базу для массовых телефонных мошенничеств.
Новости России

Семья невесты Галявиева требует аннулировать брак под угрозой психбольницы

Семья убеждена, что свадьба с террористом, убившим девять человек в гимназии, является не проявлением чувств, а спланированным «перформансом».
Общество

Рязанцы могут компенсировать часть расходов на оплату ЖКУ

По данным региональных властей, с начала 2026 года эту меру социальной поддержки уже оформили свыше 206 тысяч жителей.
Общество

В селе Поляны Рязанского района стартовала реконструкция парк-отеля

В Рязанском районе начались строительно-монтажные работы по реконструкции парк-отеля, расположенного в селе Поляны.
Общество

Жителям Рязани объяснили, что делать при включении сирены оповещения

Опергруппа Рязанской области опубликовали алгоритм действий для жителей региона на случай включения систем оповещения о воздушной опасности. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье