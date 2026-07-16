Рязанские онкологи спасли 60-летнюю женщину от удаления мочевого пузыря

Специалисты Рязанского онкологического диспансера успешно провели сложную операцию, позволившую 60-летней женщине сохранить орган и избежать радикального хирургического вмешательства. Для лечения рецидивирующего рака мочевого пузыря врачи применили высокотехнологичный метод фотодинамической терапии (ФДТ).

История пациентки началась в июне 2025 года с жалоб на недержание мочи, после чего у нее было выявлено новообразование. Несмотря на проведенное ранее лечение, включавшее операцию и курсы химиотерапии, болезнь возвращалась дважды.

Случай был подробно рассмотрен на врачебном консилиуме с участием онкоурологов, радиотерапевтов и химиотерапевтов. Поскольку опухоль не проросла в мышечный слой, медики приняли решение в пользу щадящего, но эффективного метода.

Принцип действия фотодинамической терапии основан на точечном воздействии. Пациентке вводят специальный препарат-сенсибилизатор, который избирательно накапливается в раковых клетках. Затем на пораженный участок направляют световой луч определенной длины волны. Это активирует вещество, которое разрушает патологические ткани, оставляя здоровые клетки нетронутыми.

Женщине успешно выполнили трансуретральную резекцию в комбинации с фотодинамической терапией. В настоящее время она чувствует себя удовлетворительно и находится под регулярным наблюдением онкоуролога. Данный случай подтверждает, что применение ФДТ позволяет эффективно бороться с заболеванием, сохраняя качество жизни пациента и избегая тяжелых последствий радикальных операций.