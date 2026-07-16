В Рязани задержали 16-летнего подростка за организацию нелегальных узлов связи для мошенников

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, который организовал в Рязани техническую базу для массовых телефонных мошенничеств.

По версии следствия, в мае 2026 года молодой человек через мессенджер Telegram был завербован в организованную преступную группу. Под руководством иностранного куратора он приехал в Рязань и снял три квартиры в разных районах города. В этих помещениях подросток установил и настроил специальное оборудование (абонентские терминалы), которое позволяло преступникам массово обзванивать россиян и похищать их деньги.

Совместная операция по задержанию фигуранта была проведена следователями СК РФ при силовой поддержке сотрудников МВД и ФСБ. Оперативниками изъято два комплекта оборудования: 13 GSM шлюзов, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и большое количество сим-карт.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении 16-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Собранные материалы переданы в следственные органы. Подобная деятельность подпадает под действие ч.3 ст.274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций организованной группой). Подростку, достигшему возраста уголовной ответственности, грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Следственный комитет России выступил с официальным предупреждением. Злоумышленники часто предлагают несовершеннолетним и гражданам, ищущим работу, высокий заработок за простую настройку и обслуживание телекоммуникационного оборудования или SIM-карт.

В ведомстве подчеркивают: такие действия являются соучастием в мошенничестве и влекут за собой реальную уголовную ответственность. При получении подобных предложений необходимо немедленно прекратить общение и сообщить об этом в полицию.