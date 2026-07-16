Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани задержали 16-летнего подростка за организацию нелегальных узлов связи для мошенников

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, который организовал в Рязани техническую базу для массовых телефонных мошенничеств.

По версии следствия, в мае 2026 года молодой человек через мессенджер Telegram был завербован в организованную преступную группу. Под руководством иностранного куратора он приехал в Рязань и снял три квартиры в разных районах города. В этих помещениях подросток установил и настроил специальное оборудование (абонентские терминалы), которое позволяло преступникам массово обзванивать россиян и похищать их деньги.

Совместная операция по задержанию фигуранта была проведена следователями СК РФ при силовой поддержке сотрудников МВД и ФСБ. Оперативниками изъято два комплекта оборудования: 13 GSM шлюзов, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и большое количество сим-карт.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении 16-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Собранные материалы переданы в следственные органы. Подобная деятельность подпадает под действие ч.3 ст.274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций организованной группой).   Подростку, достигшему возраста уголовной ответственности, грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Следственный комитет России выступил с официальным предупреждением. Злоумышленники часто предлагают несовершеннолетним и гражданам, ищущим работу, высокий заработок за простую настройку и обслуживание телекоммуникационного оборудования или SIM-карт.

В ведомстве подчеркивают: такие действия являются соучастием в мошенничестве и влекут за собой реальную уголовную ответственность. При получении подобных предложений необходимо немедленно прекратить общение и сообщить об этом в полицию.

Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Семья невесты Галявиева требует аннулировать брак под угрозой психбольницы
Следующая статья
Сезон наблюдения за серебристыми облаками в Центральной России завершится к концу июля

Популярные материалы

Интересное

Великий Мессинг назвал три особенных знака зодиака: их боятся и им завидуют

Весы, Овны и Водолеи — кто они и почему легендарный мистик выделил их среди всех? Их сила пугает, их интуиция убивает.
Политика

ВС РФ уничтожили полевой штаб «Птах Мадьяра, погибли около 60 военных ВСУ

По данным СМИ, удар авиабомбой ФАБ-3000 пришёлся по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона.
Новости России

Эксперт объяснил тактику атаки дронов на Воронеж и назвал вероятные точки запуска

В ночь на 15 июля средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Воронеж. В результате падения обломков один человек получил ранения, а также были повреждены несколько частных жилых домов.
Интересное

Что такое Событие Кэррингтона, которое учёные ждут в 2026 году со страхом: в мире наступит тишина

Спутники сгорят, связь рухнет, города погрузятся во тьму. Солнечная вспышка, которая случается раз в 200 лет, может случиться скоро.
Интересное

Раскрыты предсказания «белорусской Ванги» Феодоры: что ждет мир и Россию

Имя белорусской целительницы Феодоры Конюховой было широко известно еще в советские годы. К ней приезжали люди со всего СССР и из других стран, а ее необычные способности изучали ученые.
Темы
Экономика и бизнес

За пять месяцев 2026 года зачисления на молодежные СберКарты в Рязанской области выросли на 20%

По данным на май 2026 года, молодежными дебетовыми картами Сбера в Рязанской области активно пользуются клиенты в возрасте от 14 до 24 лет.
Власть и политика

В Рязанской городской Думе обсудили масштабное преобразование промзон

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела рабочее совещание, посвященное механизму комплексного развития территорий (КРТ).
Погода

Сезон наблюдения за серебристыми облаками в Центральной России завершится к концу июля

Сезон наблюдения за одним из самых красивых атмосферных явлений — серебристыми облаками — в Мещере и всей Центральной России подходит к своему логическому завершению.
Новости России

Семья невесты Галявиева требует аннулировать брак под угрозой психбольницы

Семья убеждена, что свадьба с террористом, убившим девять человек в гимназии, является не проявлением чувств, а спланированным «перформансом».
Общество

Рязанцы могут компенсировать часть расходов на оплату ЖКУ

По данным региональных властей, с начала 2026 года эту меру социальной поддержки уже оформили свыше 206 тысяч жителей.
Общество

В селе Поляны Рязанского района стартовала реконструкция парк-отеля

В Рязанском районе начались строительно-монтажные работы по реконструкции парк-отеля, расположенного в селе Поляны.
Медицина

Рязанские онкологи спасли 60-летнюю женщину от удаления мочевого пузыря

История пациентки началась в июне 2025 года с жалоб на недержание мочи, после чего у нее было выявлено новообразование.
Общество

Жителям Рязани объяснили, что делать при включении сирены оповещения

Опергруппа Рязанской области опубликовали алгоритм действий для жителей региона на случай включения систем оповещения о воздушной опасности. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье