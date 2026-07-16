Рязанцы могут компенсировать часть расходов на оплату ЖКУ

В Рязанской области продолжает работу программа ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. По данным региональных властей, с начала 2026 года эту меру социальной поддержки уже оформили свыше 206 тысяч жителей.

Размер компенсации зависит от статуса заявителя. Максимальную скидку в 50% могут получить участники и инвалиды войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий и семьи погибших военнослужащих. Также в эту группу входят инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, граждане, пострадавшие от радиации, федеральные ветераны труда, а также реабилитированные лица и жертвы политических репрессий.

Многодетным малоимущим семьям и ветеранам труда Рязанской области государство компенсирует 30% затрат на ЖКУ. Для добровольных пожарных размер льготы составляет 20%.

Оформить выплату можно тремя способами: лично в отделении социальной защиты населения по месту прописки, через любой многофункциональный центр (МФЦ) или дистанционно на портале «Госуслуги». Для этого потребуется паспорт заявителя и членов семьи, квитанции об оплате коммунальных услуг, а также документы, подтверждающие уровень дохода.

Уточнить детали и задать вопросы можно по телефону единого контакт-центра социальной защиты: 8-800-100-0001.