В селе Поляны Рязанского района стартовала реконструкция парк-отеля

В Рязанском районе начались строительно-монтажные работы по реконструкции парк-отеля, расположенного в селе Поляны. Информацию о старте проекта подтвердили в управлении государственного строительного надзора Рязанской области.
Согласно утвержденной проектной документации, ключевым направлением текущего этапа работ станет возведение пристройки к кухонному блоку главного здания гостиничного комплекса.
В ведомстве отмечают, что данное расширение площади не просто увеличит метраж, но и позволит кардинально оптимизировать внутренние рабочие процессы. Модернизация направлена на значительное повышение технологических возможностей предприятия общественного питания.