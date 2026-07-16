Фото: Госстройнадзор Рязанской области
Общество

В селе Поляны Рязанского района стартовала реконструкция парк-отеля

Анастасия Мериакри
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В Рязанском районе начались строительно-монтажные работы по реконструкции парк-отеля, расположенного в селе Поляны. Информацию о старте проекта подтвердили в управлении государственного строительного надзора Рязанской области.

Согласно утвержденной проектной документации, ключевым направлением текущего этапа работ станет возведение пристройки к кухонному блоку главного здания гостиничного комплекса.

В ведомстве отмечают, что данное расширение площади не просто увеличит метраж, но и позволит кардинально оптимизировать внутренние рабочие процессы. Модернизация направлена на значительное повышение технологических возможностей предприятия общественного питания.

Фото: Госстройнадзор Рязанской области

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