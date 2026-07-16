Фото: https://vk.ru/public219925668
Погода

Сезон наблюдения за серебристыми облаками в Центральной России завершится к концу июля

Анастасия Мериакри
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Сезон наблюдения за одним из самых красивых атмосферных явлений — серебристыми облаками — в Мещере и всей Центральной России подходит к своему логическому завершению. Об этом сообщил руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

По словам специалиста, несмотря на то, что в Мещерских лесах еще местами сохраняется весеннее половодье, верхние слои атмосферы (мезосфера) уже реагируют на приближение осени. Облака становятся все более тусклыми и редкими. Кроме того, условия для их наблюдения и фотосъемки ухудшаются: световой день сокращается, солнце быстрее уходит за горизонт, а так называемый «золотой час», идеальный для созерцания этого явления, становится короче.

Тем не менее, у любителей астрономии и природы есть еще около десяти дней. В этот период вероятность увидеть серебристые облака остается приемлемой. Однако после 25 июля шансы на встречу с ними станут минимальными, а к середине августа это явление исчезнет даже в высоких широтах вблизи Северного полюса.

Как отметил Сергей Тобратов, в последние дни облака изредка проглядывали сквозь разрывы обычной тропосферной облачности, но уже в виде слабо выраженных полос или небольших удаленных массивов. Летний сезон в верхних слоях атмосферы неумолимо клонится к закату.

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