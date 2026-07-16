За пять месяцев 2026 года зачисления на молодежные СберКарты в Рязанской области выросли на 20%

По данным на май 2026 года, молодежными дебетовыми картами Сбера в Рязанской области активно пользуются клиенты в возрасте от 14 до 24 лет. Самой быстрорастущей группой стали 14-летние пользователи, число которых за год увеличилось почти на 7%. За январь–май 2026 года средний объем зачислений на молодежные СберКарты вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего молодые клиенты расплачиваются картой в супермаркетах, транспорте, кафе и ресторанах. Среди банковских продуктов у молодежи наиболее популярны дебетовые карты, подписка СберПрайм и кредитные карты.

Молодежная СберКарта — бесплатная дебетовая карта для клиентов от 14 до 24 лет с повышенным кешбэком в выбранных категориях покупок и подпиской СберПрайм по специальной цене. Помимо карты, молодым клиентам доступны сберегательные продукты, а также образовательный кредит с государственной поддержкой, который в 2025 году оформили более 128 тысяч абитуриентов по всей стране.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка: