Фото: max.ru/shot
Новости России

Семья невесты Галявиева требует аннулировать брак под угрозой психбольницы

Анастасия Мериакри
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Родственники 18-летней Дианы К., которая недавно зарегистрировала брак с отбывающим пожизненный срок казанским стрелком Ильназом Галявиевым, находятся в состоянии глубокого шока и готовы пойти на крайние меры. По данным канала SHOT, близкие девушки считают ее поступок неадекватным и требуют немедленного расторжения брака.

Отец Дианы, который в одиночку воспитывал дочь и окружал ее заботой, по словам родных, морально раздавлен произошедшим. Семья убеждена, что свадьба с террористом, убившим девять человек в гимназии, является не проявлением чувств, а спланированным «перформансом». По их мнению, девушка сознательно пошла на этот шаг назло обществу и родителям, чтобы шокировать их.

Родственники отмечают, что склонность к провокационному поведению наблюдалась у Дианы еще с 14 лет, когда из-за ее выходок от нее отвернулись сверстники. Вместо того чтобы скорректировать поведение, она продолжала действовать наперекор общественным нормам.

Сейчас измученная семья рассматривает возможность принудительного психиатрического освидетельствования девушки. Родные заявили, что до тех пор, пока Диана не аннулирует брак с осужденным в колонии «Черный дельфин», они полностью отрекаются от нее и перестают считать своей дочерью.

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