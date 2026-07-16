Власть и политика

В Рязанской городской Думе обсудили масштабное преобразование промзон

Анастасия Мериакри
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Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела рабочее совещание, посвященное механизму комплексного развития территорий (КРТ). Этот инструмент позволяет не просто строить новые дома, а создавать полноценные современные кварталы с развитой социальной, дорожной и инженерной инфраструктурой.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов, глава администрации города Борис Ясинский, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, заместитель главы Анна Иванова, депутаты Рязанской городской Думы, сотрудники профильных управлений.

Руководитель городского управления капстроительства Сергей Клепиков доложил о первых результатах. На сегодняшний день подписано пять договоров о КРТ, направленных на интеграцию заброшенных промышленных площадок в городскую среду. В список вошли территории бывшего завода ЖБИ-8, тепличного комбината «С solares», завода ЖБИ-6, автоколонны № 1131, а также участок в районе Семчино на улице Княжье Поле.

Отдельное внимание уделили жилому фонду. С 2023 года совместно с «Фондом развития территорий» ведется работа по комплексному развитию одноэтажного поселка Шлаковый. Кроме того, в мае 2026 года администрация города приняла решение о КРТ жилой застройки на площади 60,29 гектара. В эту зону попали улицы Шевченко, 2-я Линия, 3-й Мопровский переулок, Высоковольтная, Профессора Никулина, Чкалова, Весенняя и Новопавловская. Подписание договора с застройщиком по этому участку запланировано на третий квартал текущего года.

В ходе дискуссии депутаты подняли вопрос прозрачности процессов. Городской администрации было дано поручение подготовить и предоставить подробную информацию по конкретным адресам, чтобы жители могли четко понимать сроки работ и условия своего расселения.

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