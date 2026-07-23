В Рязанской области завершили расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщил сегодня губернатор Павел Малков.

За семь лет новые квартиры получили 3361 человек. Расселено 1402 помещения общей площадью более 57 тысяч квадратных метров.

«Уже работаем со следующей очередью. Благодаря федеральной поддержке переселяем жителей из 20 аварийных домов в Касимовском, Ряжском, Пронском, Михайловском, Скопинском округах и в Рязани. До конца следующего года новые квартиры получат ещё 230 человек», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

Дополнительно за счёт средств, высвободившихся после списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, расселят ещё 21 аварийный дом. До конца этого года новое жильё получит ещё 451 человек. По словам Малкова, большая часть жителей уже переехала.