После ночных ремонтных работ в Рязани восстановили подачу электроэнергии

В Рязани завершили восстановление электроснабжения после аварийного отключения, произошедшего вечером 21 июля. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

По данным предприятия, в 18:20 во время проведения земляных работ организация ООО «Граждансантехмонтаж» механически повредила кабельную линию напряжением 6 кВ. Работы выполнялись по официально выданному ордеру.

В результате без электроэнергии остались жители улиц Магистральной, Октябрьской, Промышленной, Сельских Строителей, Бронной, Призаводской, Садовой и Школьной в Недостоеве, а также улиц Колхозной и Советской в Семчине и улицы Новостройка.

Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь. В 05:40 специалисты полностью восстановили электроснабжение всех потребителей.

В РГРЭС принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили их за понимание и терпение.

По вопросам, связанным с электроснабжением, рязанцы могут обратиться в диспетчерскую службу АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.