Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Телеканал ТНТ покажет сериал «Коп-звезда» с Панфиловым и Красовской

Алексей Самохин
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3 августа в 21:30 на ТНТ выходит новый сериал «Коп-звезда» (16+), снятый режиссёром Виталием Дудкой, автором проектов «Юра-дворник» и «Нейробатя». Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

В главных ролях — Никита Панфилов и Анастасия Красовская, которые играют напарников по полицейскому участку. Для Панфилова, звезды сериала «Сладкая жизнь», это большое возвращение на канал ТНТ, а для Красовской — редкое появление в комедийном жанре. Также в проекте заняты Виктория Богатырёва, Дмитрий Блохин, Даня Киселёв, Екатерина Борисова, Вероника Васант и Сергей Фролов.

Сценарий написали Сергей Настин и Дмитрий Кирюшкин. Генеральные продюсеры ТНТ — Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский, креативный продюсер канала — Александр Вялых. Продюсеры проекта — Георгий Малков и Роксана Санкина.

Медиаиндустрия добралась до самой закрытой структуры — правоохранительных органов. Допросы и задержания превращаются в контент, а оперуполномоченные становятся блогерами с миллионной аудиторией. Среди них и звезда полицейских соцсетей майор Андрей Китаев по прозвищу Кит (Никита Панфилов): харизматичный, язвительный, с фляжкой в кармане и демонами в голове. Ему в напарницы дают Нику Юдину (Анастасия Красовская) — новичка с верой в справедливость, случайно ставшую популярной после роликом с эпичным задержанием. Она не стремится к лайкам и популярности, но теперь вынуждена работать рядом с человеком, для которого камера — почти напарник.

В каждой серии Кит и Ника расследуют громкие и резонансные дела, в которых реальность постоянно сталкивается с законами социальных сетей. Постепенно герои сближаются: он учится вновь доверять людям, а она — смотреть на мир без иллюзий. Их путь — история о вине, искуплении и взрослении в мире, где героизм всё чаще измеряется лайками и просмотрами. 

Виталий Дудка, режиссёр: «Нам хотелось соединить привычную зрителю полицию с блогингом, то есть с чем-то далеким от полиции, и поговорить об ответственности. Если у тебя есть аудитория, твои слова имеют вес. Мы изначально задумывали проект как драмеди, потому что в жизни драма и комедия всегда идут рядом, и нам важно было показать не только смешное, но и человеческое. В каждой серии герои сталкиваются с делами от допросов инфоцыган и псевдокоучей до вирусных скандалов. Мы брали кейсы, которые зритель узнаёт, брали всё, что на слуху, что вызывает дискуссию».

Никита Панфилов, актёр: «Мой персонаж показывает простую идею — добро побеждает зло. Человек со дна поднимается наверх. Это очень круто, когда есть роли, в которых актер может играть такие изменения — от чёрного к белому. Надеюсь, у нас получилось. И, надеюсь, люди увидят в этом что-то, смогут подтолкнуть себя к переменам. Мой интерес был именно в этом переходе от чёрного к белому. Любое внутреннее изменение — это очень любопытно для актёра. Кит дошёл до дна, разочаровался во всём. И потом, благодаря своим напарникам и разным ситуациям в жизни, возвращается обратно — к человечности, к жене, к ребёнку».

Анастасия Красовская, актриса: «Мне было очень интересно играть Нику Юдину. В «Слове пацана» я играла сотрудницу органов, и кто-то скажет — это то же самое. Но я всегда считала: профессия может быть одинаковая, а характер — разный. Мне интересно пробовать себя в комедии. Это не то чтобы привычный для меня жанр. И особенно интересно — полное переключение с одного персонажа на другого. Я постоянно наблюдаю за Никитой Панфиловым — что он делает, как он это делает, и думаю, что из этого может взять моя героиня Ника. Когда-то я была на её месте — в плане мечтаний, целей, ожиданий. А потом — реальность. И вот это столкновение мне показалось любопытным. Плюс отношения с семьёй, с молодым человеком, определение себя, профессии. И, конечно, тема звездности. Что с тобой происходит, когда на тебя вдруг обращают внимание? Бывает звёздная болезнь — а бывает, наоборот, растерянность. Как с этим справляется она? Как реагирует семья? Все это я проживала».

Фото: ТНТ

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