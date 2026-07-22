Рисующая ногами художница Екатерина Седова откроет в Рязани магазин с картинами и сувенирами 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала о встрече с художницей Екатериной Седовой, которая, несмотря на диагноз ДЦП, сумела добиться успехов в творчестве, спорте и теперь начинает собственное дело.

По словам омбудсмена, Екатерина много лет живет с детским церебральным параличом. Из-за заболевания ее руки не работают, поэтому все повседневные дела — от бытовых забот до рисования — она выполняет ногами. Именно так создаются и ее акварельные картины.

Кроме творчества, Екатерина добилась высоких результатов в спорте. Она окончила Михайловский экономический колледж-интернат, где начала заниматься боччей. Со временем стала чемпионкой России и вошла в состав национальной сборной. За ее плечами международные соревнования в Южной Корее, Китае, Канаде и Португалии.

Несколько лет назад рязанка приняла решение жить самостоятельно. Она переехала в отдельную квартиру, устроилась на удаленную работу в банк, а свободное время посвятила живописи.

«Я начала рисовать не просто для себя, а чтобы показать людям: человек на коляске такой же, как вы. Я тоже могу создавать искусство», — приводит слова Екатерины Наталья Епихина.

Особое место в творчестве художницы занимают картины с изображением совы, которые она называет оберегами для российских военнослужащих. По словам Екатерины, такие работы регулярно передают бойцам вместе с гуманитарной помощью.

Во время личного приема Екатерина обратилась к уполномоченному за консультацией по вопросам открытия собственного бизнеса. Вместе они обсудили оформление электронной подписи, меры государственной поддержки предпринимателей, вопросы доступной среды и организацию благотворительных проектов.

Уже в это воскресенье, 26 июля, в Рязани откроется галерея-магазин сувениров «Импровизация». Она находится по адресу: улица Кольцова, дом 2. В магазине будут представлены авторские акварели, сувениры, обереги и мыло ручной работы.

Кроме того, с понедельника здесь начнут проводить бесплатные мастер-классы для детей, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Екатерина планирует делиться своим опытом и помогать тем, кто, как и она, стремится реализовать себя несмотря на жизненные трудности.