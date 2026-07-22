Житель Севастополя потерял миллионы рублей при покупке топлива

В Севастополе директор логистической компании потерял миллионы рублей из-за неудачной сделки с топливом, сообщили « Ленте.ру » в региональном управлении МВД.

По данным следствия, предприниматель нашел поставщика по рекомендации знакомого. Они договорились о покупке топлива и других горюче-смазочных материалов на сумму 8,5 миллиона рублей.

«Когда бизнесмен перечислил полную предоплату, поставщик перестал выходить на связь, а обещанное сырье так и не было поставлено», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленников.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что компаниям приходится поднимать цены на топливо из-за роста логистических расходов. Работа по наращиванию поставок продолжается, но ограничения сохранятся.