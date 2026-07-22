Сладков: новый главком ВСУ Драпатый повторит судьбу Паулюса

Михаил Драпатый, которого Владимир Зеленский назначил главкомом ВСУ вместо Александра Сырского, повторяет судьбу немецкого военачальника Фридриха Паулюса, заявил военкор Александр Сладков.

Журналист отметил, что украинский генерал занимает должность в тот момент, когда армия страны близка к поражению на поле боя, поскольку российская войска наступают на всех фронтах.

«Так же командующему фашистской 6-й полевой армии Паулюсу в Сталинграде преподнесли подарок, присвоили звание фельдмаршала. А на следующий день пришлось сдаваться на милость победителя», — напомнил Сладков.

По его мнению, Драпатый оказался в неловком положении: с одной стороны, он получил повышение, а с другой, ВСУ стоят уже на одной ноге и держатся из последних сил.

Сладков добавил, что для противника сейчас успешно сдаться в плен это даже лучше, чем стать главкомом ВСУ, поскольку так есть перспектива живым и здоровым остаться и вернуться домой.