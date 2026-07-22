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Политика

Сладков: новый главком ВСУ Драпатый повторит судьбу Паулюса

Никита Рязанцев
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Михаил Драпатый, которого Владимир Зеленский назначил главкомом ВСУ вместо Александра Сырского, повторяет судьбу немецкого военачальника Фридриха Паулюса, заявил военкор Александр Сладков.

Журналист отметил, что украинский генерал занимает должность в тот момент, когда армия страны близка к поражению на поле боя, поскольку российская войска наступают на всех фронтах.

«Так же командующему фашистской 6-й полевой армии Паулюсу в Сталинграде преподнесли подарок, присвоили звание фельдмаршала. А на следующий день пришлось сдаваться на милость победителя», — напомнил Сладков.

По его мнению, Драпатый оказался в неловком положении: с одной стороны, он получил повышение, а с другой, ВСУ стоят уже на одной ноге и держатся из последних сил.

Сладков добавил, что для противника сейчас успешно сдаться в плен это даже лучше, чем стать главкомом ВСУ, поскольку так есть перспектива живым и здоровым остаться и вернуться домой.

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