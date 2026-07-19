Политика

Масштабный пожар начался в Киеве после прилёта, Минобороны РФ сообщило о целях ударов

Алексей Самохин
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Минобороны России сообщило о нанесении в ночь на 19 июля массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины. Для атаки использовались высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. По информации SHOT, речь идёт о приминении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», гиперзвуковых ракет «Циркон» и беспилотников «Герань».

Основными целями стали предприятия оборонной промышленности в Киеве и Киевской области, а также объекты инфраструктуры порта «Южный» в Одесской области, которые использовались для доставки, хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что в Киеве поражены предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», выпускающее системы управления для украинских ракет, ракетно-космическое предприятие «Спецоборонмаш» (ГАХК «Артем»), завод «Меридиан» имени С. П. Королёва, производящий комплектующие для ракет «Нептун-МД», а также компания «Оаклайн», занимающаяся изготовлением деталей для беспилотников и хранением БПЛА.

Кроме того, под удар попал сортировочный центр «Киевский инновационный терминал «Новая почта»». В министерстве утверждают, что объект использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

В Киевской области поражён логистический центр «Антел Пропертис» в Тарасовке, где принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных беспилотников.

После прилётов в Киеве начались масштабные пожары, фото последствий публикуют в соцсетях. 

Также российское военное ведомство заявило об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту «Южный» Одесской области, предназначенных для обеспечения подразделений ВСУ.

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