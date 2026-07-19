В Курске и Льгове в ночь на 19 июля произошла атака беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По предварительным данным, в областном центре повреждения получили четыре многоквартирных дома, а во Льгове под удар попали автобус, продуктовый магазин и остановка общественного транспорта.

В Курске дроны повредили жилые дома на улице Мыльникова, проспектах Дериглазова и Победы. На улице Мыльникова разрушения зафиксированы в квартирах одного из подъездов на трех верхних этажах. На проспекте Дериглазова повреждены фасады двух домов, а на проспекте Победы после атаки загорелась квартира. Повреждения получили и припаркованные автомобили.

Жильцов эвакуировали. По словам Хинштейна, предварительно известно об одной пострадавшей. Женщина получила акубаротравму из-за взрывной волны, ей оказывают первую помощь. Вопрос о госпитализации решают медики.

После завершения работы экстренных служб специалисты проведут поквартирный обход. Власти пообещали помочь владельцам поврежденного имущества, организовать ремонт домов, а на время восстановительных работ предоставить пострадавшим места в пунктах временного размещения либо компенсировать расходы на аренду жилья.

Во Льгове беспилотник атаковал автобус, продуктовый магазин и остановку. Травмы получили водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.