СМИ сообщили о таинственной женщине, с которой отдыхал Сергей Усольцев

В расследовании исчезновения красноярского бизнесмена Сергея Усольцева и его семьи появились новые обстоятельства. Как сообщает aif.ru, журналистам стали известны сведения о зарубежных поездках предпринимателя, которые могут представлять интерес для следствия.

По информации издания, в 2024 году Сергей Усольцев вместе с супругой Ириной отдыхал на острове Пхукет в Таиланде. Отмечается, что на этом же острове, по данным СМИ, находится вилла красноярского предпринимателя Андрея Б., которого публикация связывает с золотодобычей в районе Кутурчинского Белогорья. Именно там впоследствии пропала семья Усольцевых.

Как утверждает aif.ru, Андрей Б. был связан с Сергеем Усольцевым через его бывшего делового партнера. При этом местные жители ранее заявляли журналистам, что в день исчезновения семьи бизнесмен в поселок Кутурчин не прилетал.

Кроме того, издание сообщает, что Сергей Усольцев якобы несколько раз посещал Таиланд не только с супругой. По данным журналистов, в трех поездках его сопровождали 58-летняя сотрудница прокуратуры одного из городов Красноярского края и ее взрослая дочь, у которой отчество — Сергеевна.

Также утверждается, что эта компания вместе отдыхала во Вьетнаме в 2016 году. В социальных сетях дочери женщины размещены фотографии из той поездки, а также снимки с реки Мана, которая протекает недалеко от района, где позднее исчезла семья Усольцевых.

При этом каких-либо официальных подтверждений связи этих поездок с исчезновением семьи на данный момент нет. Правоохранительные органы не комментировали опубликованные сведения. Расследование продолжается.