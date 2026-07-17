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Новости России

Певица Маша Распутина заявила, что отказалась от «позорной» пенсии

Никита Рязанцев
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Популярная российская певица Маша Распутина заявила в беседе с корреспондентом NEWS.ru, что отказалась от пенсии, которую она посчитала слишком маленькой.

Артистка подчеркнула, что справится и без социальных выплат, поскольку продолжает активно выступать на сцене и зарабатывать деньги.

«Зачем мне такая кость брошенная? Слава богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!» — пояснила певица.

Ранее стало известно, что пенсия Распутиной составляет 8 тысяч рублей. Ее супруг Виктор Захаров отметил, что его жена могла оформить ее несколько лет назад, но сделала это только сейчас.

Он также отметил, что сам получает около 19 тысяч рублей. Захаров добавил, что за последние полгода Распутиной так и не были перечислены назначенные ей 8 тысяч.

Позднее муж артистки посетил отделение СФР в Одинцово и рассказал, что певице назначили выплаты по ошибке, и они ей вовсе не положены из-за отсутствия необходимого рабочего стажа.

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