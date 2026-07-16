Вдова народного артиста России Юрия Николаева скончалась спустя 8 месяцев после его смерти

12 июля 2026 года ушла из жизни Элеонора Николаева, супруга известного телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева. Ей было 74 года. Семья приняла решение не афишировать трагедию, однако место захоронения вдовы на Троекуровском кладбище, рядом с могилой ее мужа, было обнаружено блогером Андреем Флором, пишет aif.ru.

Элеонора пережила своего знаменитого супруга всего на восемь месяцев. Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от рецидива онкологического заболевания. По словам близких семьи, главная причина ухода Элеоноры кроется в глубокой душевной травме: она просто не смогла жить без человека, которому посвятила полвека.

Их союз, заключенный в 1975 году, был примером невероятной преданности. Знакомые семьи отмечают, что Элеонора буквально спасала мужа на протяжении всей их совместной жизни. Именно она настояла на полном медицинском обследовании 20 лет назад, что позволило вовремя выявить и вылечить рак. Также она помогла Юрию преодолеть алкогольную зависимость, полностью изменив его круг общения и привив любовь к активному образу жизни и лыжным прогулкам.

Детей в браке не было, что сам телеведущий позднее называл своим главным сожалением, объясняя это ограниченными возможностями медицины того времени. В последний раз Элеонору видели на публике во время похорон мужа, где она с огромным трудом и едва сдерживая рыдания, произнесла прощальные слова.