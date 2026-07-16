Строительная компания стала виновником масштабного отключения света в центре Рязани

Электроснабжение в центральной части Рязани полностью восстановлено вечером 16 июля. Энергетики АО «РГРЭС» назвали причину масштабного блэкаута, который затронул десятки улиц.

Как сообщили в компании, в 18:00 произошло отключение света на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедской, Маяковского, Фрунзе, Введенской, Николодворянской, Полонского и Садовой. Причиной аварии стало механическое повреждение кабельных линий, допущенное представителями строительной компании ООО СК «Реалист» при проведении работ.

Специалистам «РГРЭС» потребовалось чуть более трех часов для устранения последствий. В 21:11 подача электроэнергии потребителям была возобновлена в полном объеме.

В энергетической компании подчеркнули, что инцидент произошел по прямой вине подрядчика. В отношении ООО СК «Реалист» будут применены все меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Напомним, что по любым вопросам, связанным с электроснабжением, жители могут обращаться в диспетчерскую службу АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.