Массовое отключение электричества произошло в Рязани вечером 16 июля

Вечером 16 июля жители Рязани столкнулись с перебоями в электроснабжении. Из-за технологического нарушения на сетях произошло два последовательных отключения потребителей, затронувших как центральные улицы, так и спальные районы.

Первая волна отключений зафиксирована в 17:20. Без света остались жители улиц Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, Шереметьевской, Васильевской, Васильевского проезда, а также микрорайона Олимпийский городок.

Спустя 40 минут, в 18:00, произошла вторая авария, которая обесточила значительную часть исторического центра города. Электричества нет на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Садовой, Полонского, Маяковского, Фрунзе, Введенской, Николодворянской и Лево-Лыбедской.

В настоящее время на местах работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети, чтобы как можно скорее возобновить подачу электроэнергии потребителям.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.