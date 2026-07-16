МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило штормовое предупреждение на территории региона. Неблагоприятные метеорологические условия, начавшиеся вечером 16 июля, сохранятся до конца текущих суток, 17 июля.

Синоптики прогнозируют усиление северо-западного и северного ветра. В отдельных районах области порывы могут достигать опасных значений в 12–17 метров в секунду.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности. Гражданам советуют по возможности ограничить пребывание на улице. Если выхода из дома не избежать, необходимо обходить стороной шаткие конструкции, рекламные щиты, линии электропередач и старые деревья, которые могут обрушиться под напором стихии.

Ведомство также предупредило о возможных перебоях в электроснабжении. В случае отключения света в вечернее время специалисты советуют использовать электрические фонарики. Категорически не рекомендуется применять для освещения свечи или другие источники открытого огня из-за высокого риска возникновения пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций или для вызова экстренных служб необходимо звонить по номерам 101 или 112.

Жители Рязани сообщают о первых последствиях непогоды. Из-за усилившегося ветра в разных районах города фиксируются случаи повреждения имущества и зеленых насаждений.