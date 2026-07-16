Рязанский перинатальный центр получит более 260 единиц нового медоборудования до конца года

Масштабная модернизация Рязанского перинатального центра, стартовавшая еще в 2022 году, продолжается. До конца 2026 года учреждение будет оснащено 262 единицами современного медицинского оборудования.

Теперь обновление материально-технической базы учреждения поддерживается федеральными средствами в рамках национального проекта «Семья».

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников подчеркнул, что безопасность матерей и новорожденных остается абсолютным приоритетом для регионального Минздрава. По его словам, внедрение новейшей техники напрямую повлияет на повышение качества и безопасности медицинских услуг.

Помимо технического переоснащения, в учреждении уделят внимание и эстетической составляющей. В ближайшее время в перинатальном центре начнется косметический ремонт, который затронет как фасад здания, так и внутренние помещения, чтобы сделать пребывание пациентов максимально комфортным.

Развитие перинатальной помощи и создание современных условий для семей с детьми остаются одними из главных задач системы здравоохранения Рязанской области.