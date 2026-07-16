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Политика

Эксперты оценили шансы принятия «адских санкций» в отношении России

Алексей Самохин
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В Конгрессе США обсуждают принятие антироссийского санкционного законопроекта, который связывают с именем покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) — документ рассматривается как память о нём, пишет The Hill.

По данным издания, нынешняя версия законопроекта увеличилась почти вдвое — до 61 страницы вместо прежних 31. В документе прописаны вторичные санкции против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь Китая и Индии. Речь идёт о праве вводить пошлины до 100% (ранее предлагалось 500%).

Помимо этого, законопроект предусматривает ограничения в отношении производителей СПГ, оборонных и энергетических объектов, теневого флота, Банка России, а также трёх крупнейших российских госбанков. Финансовые организации в случае принятия документа лишатся доступа к банковской системе США и возможности открывать корреспондентские счета в стране, а гражданам и компаниям США будет запрещено взаимодействовать с ними.

Как отмечают источники The Wall Street Journal, шансы на принятие документа выросли именно после смерти его автора — нынешняя версия считается компромиссной и уже получила поддержку республиканцев, демократов и администрации Дональда Трампа.

В Пекине на инициативу отреагировали резко: официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН. По его словам, страна примет все необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний и граждан.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что шансы на принятие документа зависят от градуса внутриполитической дискуссии в США: после смерти Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) многие в окружении Трампа считают необходимым довести его дело до конца, а сам президент уже намекал на возможную поддержку законопроекта. Аналитик также напомнил, что 17 июля Трамп выступит с обращением к нации, в котором может затронуть тему России. По мнению Масленникова, если документ будет принят, отменить его впоследствии сможет только Конгресс, а подобные процессы порой растягиваются на десятилетия. Эксперт также предупредил, что принятие санкций усилит нервозность на мировых рынках, повысит риски глобальной рецессии и подтолкнёт вверх цены на энергоносители.

Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отметила, что уже сама публикация тезисов законопроекта об «адских» санкциях вызвала заметное падение на российском фондовом рынке. По её словам, если санкции затронут Банк России, регулятор не сможет проводить безналичные операции в долларах — ограничения на такие операции уже действуют с 2024 года после санкций против Московской биржи и НКЦ. При этом, по мнению эксперта, для частных лиц драматических последствий не будет: валютные вклады останутся доступны, хотя снять наличные с них можно только в рублях. В то же время на внутреннем рынке может возникнуть дефицит наличной валюты, что способно вынудить ЦБ ввести ограничения на её приобретение — а в случае аналогичных санкций со стороны ЕС это может коснуться и евро. Мильчакова подчеркнула, что пока рано делать выводы, поскольку велика вероятность того, что законопроект не будет принят в его нынешнем жёстком виде.

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