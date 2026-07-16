Президент Украины Владимир Зеленский может быть заинтересован в организации нового «майдана» в республике. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал координатор сил сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, украинский лидер стремится покинуть свой пост не «вперёд ногами», а оставшись в живых. Собеседник издания отметил, что ситуация подталкивает Киев к серьёзной эскалации в отношении России, что представляет прямую угрозу лично для Зеленского.

«Прилетит ракета, где он будет находиться? Зачем ему это? Он хочет уйти, но не сдавшись, как, скажем, уходил [экс-президент Украины, 2014–2019 гг.] Пётр Порошенко», — заявил Лебедев.

Координатор также обратил внимание на то, что у Зеленского есть собственный бизнес в США, а все его родственники, включая детей и родителей, проживают за рубежом.