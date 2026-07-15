В Сенат США внесли обновлённый законопроект о новых санкциях против России

Обновлённая версия законопроекта, предусматривающего возможность введения дополнительных санкций против России, передана на рассмотрение Сената США. Об этом сообщает CBS News.

Документ, в случае его одобрения, предполагает санкции в отношении российского руководства, военного командования, банковского сектора, а также энергетической отрасли страны.

Одна из ключевых мер законопроекта — введение пошлин размером до 100% против пяти государств, наиболее активно закупающих российскую нефть. По данным CBS News, в их число сейчас входят Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

Аналогичные пошлины предусмотрены и для пяти крупнейших покупателей российского газа — на сегодняшний день это Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия. При этом от пошлин освобождаются страны, на долю которых приходится менее 15% российского экспорта газа.

Как уточняет телеканал, представленный вариант законопроекта заметно смягчён по сравнению с первоначальным: ранее речь шла о санкциях в отношении более 60 государств, закупающих российские энергоносители.

Американские СМИ при этом отмечают, что, несмотря на поддержку инициативы как со стороны республиканцев, так и значительной части демократов, перспективы принятия закона пока остаются неопределёнными. Об этом пишет «Интерфакс».