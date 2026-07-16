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Астролог Борщ предупредила о волне катаклизмов из-за особой ситуации в космосе

Алексей Самохин
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Волна природных катаклизмов — аномальная жара, лесные пожары и наводнения — может охватить планету на фоне приближения трёх значимых космических событий. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала астролог Татьяна Борщ. Главным из ожидаемых событий, по её словам, станет солнечное затмение.

Как объяснила Борщ, нынешние погодные аномалии и участившиеся землетрясения связаны со сложным расположением планет, которое в индийской астрологической традиции называют Калайда-Сарпа-Йога. Ситуацию осложняет и период ретроградного Меркурия, однако уже к середине августа космическая обстановка начнёт меняться к лучшему.

По словам астролога, ретроградный Меркурий, который продлится до 25 июля, затягивает дела и способствует распространению недостоверной информации. Однако, как отметила Борщ, к моменту солнечного затмения 12 августа планета наберёт скорость, и ситуация в мире начнёт меняться в лучшую сторону — в частности, затмение должно принести ясность по многим сложным вопросам, тогда как главной проблемой современного мира остаётся распространение лжи. При этом сами дни затмения — 11 и 12 августа — Борщ назвала потенциально опасными: в этот период возможны сильные природные катаклизмы, в первую очередь пожары и аномальная жара в южных регионах и Европе.

Астролог также подчеркнула, что затмение станет мощной «силовой точкой», которая потребует от людей повышенной концентрации и бережного отношения к здоровью. По её словам, пожилым людям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами со спиной и суставами, стоит в эти дни поберечь себя, снизить физическую активность и отказаться от занятий спортом.

Кроме того, Борщ порекомендовала заранее и детально продумать все важные решения, чтобы подойти к 12 августа максимально подготовленными. Этот период принесёт ясность в личных отношениях и в политике. Если у человека были сомнения по поводу отношений, наступит время принять окончательное решение: либо расстаться, либо помириться.

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