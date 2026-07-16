Сильный ветер повредил фасад дома и вырвал дерево в Рязани — соцсети

Непогода начала наносить ощутимый ущерб городской инфраструктуре Рязани. Из-за усилившегося ветра в разных районах города фиксируются случаи повреждения имущества и зеленых насаждений.

Как сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте, в микрорайоне Олимпийский городок сильные порывы ветра сорвали фасадную обшивку с одного из жилых домов.

На улице Костычева стихия вырвала дерево прямо с корнем. По словам очевидцев, ствол рухнул в непосредственной близости от входа в подъезд. К счастью, в этот момент рядом не оказалось людей, и обошлось без пострадавших.

Спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать осторожность: не парковать автомобили под старыми деревьями и обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.