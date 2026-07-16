Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Готовность нового моста через Оку в Рязанской области превысила 25%

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с заместителем председателя регионального правительства Павлом Супруном, чтобы обсудить ход реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов – возведения новой переправы через реку Оку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам главы региона, строительство идет строго по графику, а общая готовность объекта уже превысила 25%. На площадке трудятся более 370 специалистов, которые работают в две смены одновременно на обоих берегах реки.

«Продолжается строительство нового моста через Оку. Проект поддержал наш Президент. Сейчас готовность объекта уже превышает 25%. Работы идут хорошими темпами. Держим строительство на постоянном контроле, чтобы новый мост был построен качественно и в срок», – подчеркнул Павел Малков.

В настоящее время фокус работ смещается на сложные инженерные задачи. На правом берегу, в районе села Дядьково, строители приступили к подготовке основания для монтажа опор непосредственно в русле реки. Параллельно продолжается устройство монолитных конструкций и монтаж пролетного строения, которые гарантируют прочность и долговечность будущей переправы.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области

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