В Рязани пройдет масштабный ретро-фестиваль с советским колоритом

18 июля территория Зелёного театра в Центральном парке культуры и отдыха Рязани превратится в площадку для погружения в атмосферу прошлых десятилетий. Здесь состоится фестиваль «Сделано/рождён в СССР», организаторы которого подготовили насыщенную программу для жителей и гостей города всех возрастов.

Центральным событием дня станет конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу», который будет сопровождаться тематическим флешмобом. Регистрация участников начнется в 15:00, само мероприятие стартует в 16:30, а торжественное награждение победителей запланировано на 18:00.

Для любителей активного отдыха будут организованы классические дворовые игры: от классиков и прыжков в резиночку до городков, шахмат и домино. В «Библиотечном квартале» посетителей ждут исторические квесты, викторины о прошлом и мастер-классы по созданию поделок из старых газет.

Особый интерес представят экспозиции для коллекционеров и автолюбителей. На фестивале развернется выставка ретро-автомобилей, а также пройдет аукцион легендарных советских мотоциклов «Иж Планета-5» и «Урал». Дополнит картину блошиный рынок, где можно будет приобрести виниловые пластинки, старинную посуду, игрушки и другие предметы быта той эпохи.

Почувствовать вкус прошлого можно будет в советском буфете «Столовая №1», где меню составлено строго по ГОСТу. Антураж дополнят тематические фотозоны и музыкальное сопровождение из хитов советских лет. Организаторы приглашают прийти на праздник всей семьей.

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