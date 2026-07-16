В Рязани объявлен сбор экспонатов для создания музея истории регионального хоккея

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» выступил с масштабной инициативой по сохранению спортивного наследия региона. В настоящее время клуб ведет активную работу по созданию музея истории рязанского хоккея и обращается к жителям и болельщикам с просьбой помочь в формировании экспозиции.

Организаторы проекта заинтересованы в самых разных артефактах, связанных с развитием хоккея в регионе. В список желаемых экспонатов входят архивные фотографии, старые билеты и программки матчей, игровая форма, клюшки, шайбы, памятные значки и любые другие предметы, хранящие дух прошлых лет. В клубе подчеркивают, что ценность представляет каждая деталь, независимо от ее размера.

Передать материалы можно двумя способами. Цифровые копии снимков и документов предлагается отправить в личные сообщения официальной группы клуба в социальных сетях. Оригиналы вещей можно лично принести во Дворец спорта «Олимпийский», в отдел маркетинга, где их бережно примут и зарегистрируют в будущей коллекции.

По словам представителей ХК «Рязан-ВДВ», главная цель проекта — собрать подлинную летопись развития хоккея в регионе и сохранить эту память для будущих поколений преданных болельщиков.