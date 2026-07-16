Жена Галявиева опровергла слухи об отправке в психиатрическую больницу после свадьбы

18-летняя москвичка Диана, недавно зарегистрировавшая брак с отбывающим пожизненное заключение Ильназом Галявиевым, выступила с опровержением ряда публикаций в СМИ. В беседе с 5-tv.ru девушка заявила, что информация о конфликте с родителями и их якобы существующем намерении госпитализировать ее в психиатрическое учреждение не соответствует действительности.

«Впервые слышу данную информацию про психбольницу. Сейчас очень много дезинформации», — подчеркнула она, добавив, что пока не готова обсуждать детали своей личной жизни и предпочитает подождать, пока ситуация немного успокоится.

Ранее девушка рассказала, что ее общение с Галявиевым началось по переписке в 2021 году, когда ей было всего 14 лет. Этот факт она тщательно скрывала от семьи, опасаясь их реакции. Первое личное знакомство состоялось в зале суда в 2023 году, после чего Диана получила возможность посетить осужденного в колонии «Черный дельфин».

Церемония бракосочетания прошла на территории исправительного учреждения, где пара обменялась кольцами и подписала документы. После регистрации молодоженам было предоставлено длительное свидание. Диана подтвердила, что намерена сохранять семейные отношения, несмотря на строгий режим содержания ее супруга.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где ранее учился сам. Жертвами трагедии стали девять человек, включая семерых детей и двух взрослых, еще 24 человека получили ранения. В уголовном деле статус потерпевших имеют 140 человек.