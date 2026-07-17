Жена массового убийцы Галявиева могла стать жертвой обмана

18-летняя москвичка Диана, недавно вышедшая замуж за отбывающего пожизненное заключение Ильназа Галявиева, могла стать жертвой обмана, заявил в беседе с «АиФ» правозащитник Иван Мельников.

По его мнению, девушка подверглась влиянию извне. Собеседник подчеркнул, что москвичка, вероятно, относится к категории людей, которые испытывают определенную романтику, связанную с деструктивными движениями.

«Есть отдельная угроза того, что она могла подвергнуться некоему влиянию со стороны вот этого своего «мужа». Они общались, может, переписывались, он мог ее обмануть», — рассказал Мельников.

По другой версии, решение девушки связать свою судьбу с преступником может быть связано с ее профессиональной деятельностью. Правозащитник напомнил, что она занимается журналистикой и, вероятно, напишет статью или целую книгу о своем опыте.

Читайте также: Жена Галявиева опровергла слухи об отправке в психиатрическую больницу после свадьбы

Девушка ранее призналась, что познакомилась с Галявиевым через переписку в 2021 году, когда ей было 14 лет. Она скрывала этот факт от родителей, опасаясь их негативной реакции. Первая личная встреча состоялась в зале суда в 2023 году. После этого Диана получила право посетить избранника в колонии «Черный дельфин».

Свадьба прошла в стенах исправительного учреждения. После церемонии им было предоставлено длительное свидание. Диана заверила, что намерена поддерживать семейные отношения, несмотря на жесткие условия содержания супруга.

Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где ранее учился сам. Жертвами трагедии стали девять человек, включая семерых детей и двух взрослых, еще 24 человека получили ранения. В уголовном деле статус потерпевших имеют 140 человек.