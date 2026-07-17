Эзотерик назвала 10 признаков того, что человек стал жертвой чёрной магии

Почему одни люди объясняют жизненные трудности стрессом и переутомлением, а другие уверены, что столкнулись с чем-то необъяснимым? Споры о существовании магии ведутся не одно столетие, и единого ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Психолог, сексолог и эзотерик Наталья Казанцева считает, что существует ряд признаков, которые сторонники эзотерических практик связывают с негативным энергетическим воздействием. При этом специалист подчеркивает: прежде чем искать мистические причины происходящего, необходимо исключить заболевания и психологические проблемы.

1. Постоянная слабость без медицинских причин

Если человек регулярно чувствует упадок сил, страдает от головных болей, сонливости, онемения конечностей или других недомоганий, а обследования не выявляют никаких патологий, некоторые эзотерики считают это поводом обратить внимание не только на физическое, но и на эмоциональное состояние.

2. Неожиданная тревожность

Тревога знакома каждому. Однако внезапные панические атаки, беспричинный страх или ощущение постоянной опасности, если они появляются без очевидных причин, сторонники эзотерики иногда связывают с внешним негативным воздействием.

3. Череда неудач

Бывает, что человек прикладывает максимум усилий, но любые планы рушатся, проекты срываются, а обстоятельства складываются не в его пользу. По мнению Казанцевой, подобная полоса невезения также входит в перечень возможных признаков.

4. Проблемы в отношениях

Резкое охлаждение между партнерами, частые конфликты без веских причин, постоянные обиды и отчуждение эзотерик тоже относит к возможным последствиям негативного влияния.

5. Кошмары и бессонница

Если человек регулярно просыпается ночью в одно и то же время, долго не может уснуть, страдает от тревожных снов или навязчивых мыслей, это также входит в список признаков, о которых говорит специалист.

6. Появление вредных привычек

Неожиданная тяга к алкоголю или другим веществам, потеря интереса к себе и своему внешнему виду, по мнению эзотерика, могут сопровождать период внутреннего неблагополучия.

7. Повышенная раздражительность

Чрезмерная эмоциональность, вспышки агрессии, плаксивость, обидчивость, чувство апатии или сильной усталости тоже оказались среди признаков, на которые рекомендуют обратить внимание сторонники подобных взглядов.

8. Необычный интерес к оберегам

Некоторые люди внезапно начинают покупать амулеты, иконы или другие предметы, которые, как считается, способны защитить от негативного воздействия. По мнению Казанцевой, подобный интерес может возникать интуитивно.

9. Ощущение чьего-то присутствия

Иногда люди рассказывают, что им кажется, будто рядом кто-то находится, хотя никого нет. Другие говорят о странных звуках, тенях или ощущении наблюдения. В эзотерике подобные явления трактуют как один из возможных признаков негативного влияния, однако медицина связывает такие состояния с целым рядом физических и психических причин.

10. Странные совпадения

Постоянная потеря важных вещей, исчезновение предметов, которые только что были на виду, и другие необъяснимые события некоторые люди воспринимают как тревожный сигнал.

Что советует специалист

Наталья Казанцева подчеркивает, что любые проблемы со здоровьем или психическим состоянием необходимо сначала обсуждать с врачами и психологами. Только после исключения медицинских причин человек может самостоятельно решать, как относиться к происходящему и стоит ли обращаться к специалистам, практикующим эзотерические методы.

При этом важно понимать, что существование черной магии, порчи и других видов мистического воздействия не подтверждено научными исследованиями. Многие из перечисленных симптомов могут быть признаками стресса, тревожных расстройств, депрессии или других заболеваний, требующих профессиональной медицинской помощи.