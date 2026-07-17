Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Эзотерик назвала 10 признаков того, что человек стал жертвой чёрной магии

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Почему одни люди объясняют жизненные трудности стрессом и переутомлением, а другие уверены, что столкнулись с чем-то необъяснимым? Споры о существовании магии ведутся не одно столетие, и единого ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Психолог, сексолог и эзотерик Наталья Казанцева считает, что существует ряд признаков, которые сторонники эзотерических практик связывают с негативным энергетическим воздействием. При этом специалист подчеркивает: прежде чем искать мистические причины происходящего, необходимо исключить заболевания и психологические проблемы.

1. Постоянная слабость без медицинских причин

Если человек регулярно чувствует упадок сил, страдает от головных болей, сонливости, онемения конечностей или других недомоганий, а обследования не выявляют никаких патологий, некоторые эзотерики считают это поводом обратить внимание не только на физическое, но и на эмоциональное состояние.

2. Неожиданная тревожность

Тревога знакома каждому. Однако внезапные панические атаки, беспричинный страх или ощущение постоянной опасности, если они появляются без очевидных причин, сторонники эзотерики иногда связывают с внешним негативным воздействием.

3. Череда неудач

Бывает, что человек прикладывает максимум усилий, но любые планы рушатся, проекты срываются, а обстоятельства складываются не в его пользу. По мнению Казанцевой, подобная полоса невезения также входит в перечень возможных признаков.

4. Проблемы в отношениях

Резкое охлаждение между партнерами, частые конфликты без веских причин, постоянные обиды и отчуждение эзотерик тоже относит к возможным последствиям негативного влияния.

5. Кошмары и бессонница

Если человек регулярно просыпается ночью в одно и то же время, долго не может уснуть, страдает от тревожных снов или навязчивых мыслей, это также входит в список признаков, о которых говорит специалист.

6. Появление вредных привычек

Неожиданная тяга к алкоголю или другим веществам, потеря интереса к себе и своему внешнему виду, по мнению эзотерика, могут сопровождать период внутреннего неблагополучия.

7. Повышенная раздражительность

Чрезмерная эмоциональность, вспышки агрессии, плаксивость, обидчивость, чувство апатии или сильной усталости тоже оказались среди признаков, на которые рекомендуют обратить внимание сторонники подобных взглядов.

8. Необычный интерес к оберегам

Некоторые люди внезапно начинают покупать амулеты, иконы или другие предметы, которые, как считается, способны защитить от негативного воздействия. По мнению Казанцевой, подобный интерес может возникать интуитивно.

9. Ощущение чьего-то присутствия

Иногда люди рассказывают, что им кажется, будто рядом кто-то находится, хотя никого нет. Другие говорят о странных звуках, тенях или ощущении наблюдения. В эзотерике подобные явления трактуют как один из возможных признаков негативного влияния, однако медицина связывает такие состояния с целым рядом физических и психических причин.

10. Странные совпадения

Постоянная потеря важных вещей, исчезновение предметов, которые только что были на виду, и другие необъяснимые события некоторые люди воспринимают как тревожный сигнал.

Что советует специалист

Наталья Казанцева подчеркивает, что любые проблемы со здоровьем или психическим состоянием необходимо сначала обсуждать с врачами и психологами. Только после исключения медицинских причин человек может самостоятельно решать, как относиться к происходящему и стоит ли обращаться к специалистам, практикующим эзотерические методы.

При этом важно понимать, что существование черной магии, порчи и других видов мистического воздействия не подтверждено научными исследованиями. Многие из перечисленных симптомов могут быть признаками стресса, тревожных расстройств, депрессии или других заболеваний, требующих профессиональной медицинской помощи.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Конфликт из-за курятника привел к тройному убийству в семье депутата из Таганрога
Следующая статья
Аркадий Фомин обсудил выпускной проект с участником кадровой программы «Герои62»

Популярные материалы

Общество

Массовое отключение электричества произошло в Рязани вечером 16 июля

Вечером 16 июля жители Рязани столкнулись с перебоями в электроснабжении. Из-за технологического нарушения на сетях произошло два последовательных отключения потребителей, затронувших как центральные улицы, так и спальные районы.
Новости России

Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.
Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Интересное

Гороскоп на 17 июля 2026 года: время побед, откровенных разговоров и заботы о себе

17 июля обещает быть днем ярких контрастов. Звезды сулят многим знакам зодиака успех в начинаниях и прилив природной харизмы, но одновременно предупреждают о необходимости следить за здоровьем (особенно за пищеварением) и контролировать эмоции в отношениях.
Новости России

Певица Маша Распутина заявила, что отказалась от «позорной» пенсии

Популярная российская певица Маша Распутина заявила в беседе с...
Темы
Новости мира

Пользователи массово гробят смартфоны из-за вредного совета в соцсетях

По данным издания, в соцсетях набирают популярность советы помещать нагревшиеся электронные устройства в холодильник или даже морозильную камеру.
Медицина

Нейрохирурги БСМП в Рязани впервые в регионе освоили аутоневральную пластику

Одним из первых пациентов стал мужчина, который после тяжелой травмы практически перестал нормально ходить. Его мучили сильная боль, онемение и слабость в левой стопе.
Происшествия

Соцсети: на дороге под Рязанью упавшее дерево убило пассажира автомобиля

По словам очевидцев, ЧП случилось в районе 16:10. Дерево рухнуло на «Хендай Санта Фе». Пассажир с переднего сидения скончался на месте, водителя госпитализировали. 
Власть и политика

Аркадий Фомин обсудил выпускной проект с участником кадровой программы «Герои62»

Наставник программы, встретился со своим подопечным Романом Денисовым, чтобы обсудить финальные аспекты выпускной квалификационной работы, посвященной развитию системы адаптации участников СВО.
Армия и СВО

Известные рязанцы подписали контракты с мобильными огневыми группами

Мобильные огневые группы формируются в регионе по поручению губернатора Павла Малкова с целью защиты важных инфраструктурных объектов. Их задача — помощь в отражении атак БПЛА и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Новости кино и ТВ

Телеканал «Россия» покажет исторический сериал «Арсеньев» с Евгением Мироновым в главной роли

Сериал расскажет о жизни известного исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева, роль которого исполнил народный артист России Евгений Миронов. Премьеру проекта приурочили к юбилею артиста.
Транспорт и дороги

В Рязани по иску прокуратуры приведут в порядок дорогу для ребёнка-инвалида

Как установила прокурорская проверка, на пешеходном переходе и тротуаре участка отсутствовали специальные съезды с понижением бордюрного камня, а асфальтовое покрытие имело многочисленные выбоины и повреждения.
Происшествия

В Скопинском районе вынесен приговор мужчине, похитившему машину сожительницы за 2 млн рублей

По приговору суда, мужчина мужчина получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье