Рязанцы рассказали, знают ли они зарплаты коллег и как реагируют на несправедливую оплату труда

Большинство работающих жителей Рязани хотя бы частично осведомлены о доходах своих коллег. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Выяснилось, что 27% респондентов знают зарплаты всех сослуживцев, еще 48% — только некоторых. При этом о доходах своего непосредственного руководителя осведомлены 28% опрошенных. В большинстве компаний — 80% — информация о размере зарплат сотрудников остается закрытой.

Мужчины чаще женщин знают, сколько получают коллеги. Среди рязанцев моложе 35 лет о зарплатах сослуживцев осведомлены 79%, тогда как среди работников старшего возраста — 71%. Кроме того, чем выше доход человека, тем чаще он знает о заработках окружающих. Среди получающих до 100 тысяч рублей таких оказалось 75%, а среди тех, чей доход превышает 150 тысяч рублей, — уже 83%.

Если представить ситуацию, что сотрудник с аналогичными обязанностями получает больше, 30% рязанцев заявили, что не стали бы ничего предпринимать. Каждый четвертый обратился бы к руководству за объяснениями, 14% попросили бы повысить зарплату, а каждый десятый задумался бы о смене работы. Женщины чаще предпочитают сначала выяснить причины разницы в оплате труда или оценить собственную квалификацию, тогда как мужчины чаще готовы искать нового работодателя или работать еще эффективнее.

На практике с подобной ситуацией сталкивались 37% участников исследования. Из них 16% обсуждали вопрос с руководителем, 14% просили увеличить зарплату, а 12% в итоге уволились. Почти половина опрошенных — 46% — не предпринимала никаких действий.

Среди тех, кто не знает, сколько получают коллеги, лишь 28% хотели бы узнать эту информацию. Большинство — 59% — признались, что предпочитают оставаться в неведении.