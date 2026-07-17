Скотник угрожал убить руководителя фермы в Рязанской области

Полицейские пресекли в Спасском округе скандал, который учинил нетрезвый работник животноводческой фермы. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России «Спасский» обратился 45-летний руководитель расположенной в деревне Горки фермы и сообщил, что в коровнике нетрезвый скотник угрожает убить его монтажкой. Мужчина испугался и прервал обход хозяйства.

Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали на место и утихомирили нетрезвого 43-летнего местного жителя. Монтажку у него изъяли. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, 43-летний работник фермы после смены употребил спиртное. Выйдя из помещения для отдыха работников, мужчина заметил в коровнике руководителя фермы. Нетрезвому скотнику показалось, что начальник не достаточно заплатил ему за работу и предъявил претензии. Руководитель предприятия убеждал, что все договоренности выполнены. Разгорелся конфликт, в ходе которого работник угрожал монтажкой убить своего работодателя. Испугавшись, мужчина поспешил скрыться и обратился за помощью в полицию, которая быстро восстановила правопорядок.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.