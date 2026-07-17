Минобороны РФ сообщило о новых ударах по портам Одессы и Черноморска

Вооружённые силы России ночью 17 июля продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате применения высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры. Речь идёт об объектах, использовавшихся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Помимо этого, удары пришлись по цехам, где производились и собирались беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в порту Черноморска был поражён пожарный катер, уточнили в Минобороны.