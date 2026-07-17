«Подпрыгнули дома»: ВС РФ нанесли новые удары по объектам в Одессе

Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам в Одессе, где сейчас над одним из районов города наблюдается густой дым. Также под ударами оказались Сумы и Николаев, сообщает SHOT.

По данным источника, первая атака была произведена ещё вечером накануне, удар пришёлся по аэродрому «Школьный», с которого ВСУ запускают беспилотники по Крыму. С места прилёта было видно зарево пожара. Также поражены складские помещения в центральной части Одессы и порты города и Черноморска. Местные жители сообщали о повторной детонации и взрывах, от которых, по их словам, «подпрыгнули дома».

Ещё одна волна ударов ракетами Х-59 началась утром, около 05:10. Очевидцы сообщили о серии взрывов в северной части Одессы, после чего в местных СМИ появились кадры сильного пожара на месте прилётов.

Кроме того, сообщается об атаке пяти корректируемых авиабомб по Сумам, в результате удара повреждено нежилое многоэтажное здание. Беспилотники «Герань» также атаковали Николаев.