С начала года рязанцы заплатили почти 4 млн рублей за парковку на газонах

С начала года 3301 нарушителей привлечены к административной ответственности и выплате штрафов в размере 3 989 000 рублей (из них 48 юридических лиц – на 480 000 рублей) за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. Об этом сообщают административные комиссии при администрации города Рязани.

В соответствии с Законом Рязанской области «Об административных правонарушениях»:

1. Размещение транспортных средств (прицепов к ним) на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями и являющихся элементами благоустройства, детских и спортивных площадках, расположенных на территориях общего пользования в границах населенных пунктов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти до тридцати тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.