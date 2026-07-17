Рязанцы внесли по ПДС за полгода более 2 млрд рублей 

Более 23 тысяч рязанцев вступили в Программу долгосрочных сбережений в 1 полугодии 2026 года. Всего с начала действия программы в области заключено почти 107,2 тысяч договоров.

В рамках ПДС участник совершает добровольные взносы, а негосударственный пенсионный фонд, с которым подписан договор, инвестирует эти средства. Этот сберегательный продукт позволяет создать дополнительную финансовую подушку безопасности или получить прибавку к пенсии.

«Дополнительными преимуществами являются софинансирование от государства, до 36 тысяч рублей в год, и возможность ежегодно получать налоговый вычет. Все время действия договора средства застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей», — напомнил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Человек может открыть несколько договоров долгосрочных сбережений. Но для получения налогового вычета их должно быть не более трех одновременно.

В январе – июне 2026 года жители региона пополнили новые счета на 525 млн рублей. Еще 1,6 млрд составили взносы по ранее заключенным договорам.