Жителей России атакуют наноклещи — SHOT

Этим летом жители России стали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы мелких клещей размером всего 1–2 миллиметра, сообщает SHOT. Речь идёт о нимфах иксодовых клещей — паразитах, находящихся в стадии между личинкой и взрослой особью, которые из-за миниатюрных размеров практически незаметны на теле.

Как рассказал биолог Илья Гомыранов, несмотря на крошечные размеры, такие клещи переносят те же опасные инфекции, что и взрослые особи. Если нимфа успела напитаться кровью заражённого животного, она способна передать человеку клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие природно-очаговые инфекции.

По словам эксперта, главная опасность подобных микропаразитов заключается именно в их размере — обнаружить их на теле крайне сложно, из-за чего они остаются на жертве значительно дольше, чем взрослые клещи, что повышает риск передачи инфекции.

Меры защиты от нимф не отличаются от стандартных рекомендаций: после прогулок в лесу или парке необходимо тщательно осматривать тело и одежду, а также использовать репелленты и по возможности носить светлую одежду.

Кроме того, в SHOT отметили, что в целом клещи стали чаще переносить болезнь Лайма — в нескольких регионах России за год выросла доля кровососущих насекомых, заражённых боррелиозом.